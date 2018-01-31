Galatasaray Nagatomoyu KAPa bildirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Galatasaray ile el sıkışıldı.

Inter'in 2011'in ocak ayında kiraladığı, 2011 yazında ise 4,5 milyon avroya bonservisini aldığı futbolcu, 210 karşılaşmada 11 gol ve 18 asist üretti. Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını da 101 kez giydi.

Galatasaray KAP'a açıkladı

Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun 700 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralandığını KAP'a açıkladı.