5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
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Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Galatasaray Nagatomo'yu KAP'a bildirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Nagatomoyu KAPa bildirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Galatasaray ile el sıkışıldı.

Inter'in 2011'in ocak ayında kiraladığı, 2011 yazında ise 4,5 milyon avroya bonservisini aldığı futbolcu, 210 karşılaşmada 11 gol ve 18 asist üretti. Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını da 101 kez giydi.

Galatasaray KAP'a açıkladı

Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun 700 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralandığını KAP'a açıkladı.

Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde büyük şok

Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde büyük şok

Galatasaray'dan Portekiz ligine gitti

Galatasaray'dan Portekiz ligine gitti

Stoke City de transferi duyurdu

Stoke City de transferi duyurdu


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Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde büyük şok

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, resmen takımdan ayrıldı. Kerem'i transfer etmek için Beşiktaş ve Galatasaray'da girişimlerde bulunmuştu.
Galatasaraydan Portekiz ligine gitti

Galatasaray'dan Portekiz ligine gitti

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emrah Başsan, Portekiz Ligi ekibi Vitoria Setubal'e transfer oldu.
Galatasaray Nagatomoyu KAPa bildirdi

Galatasaray Nagatomo'yu KAP'a bildirdi

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Ndiayeden gelen peşin para, alacaklı oyunculara gitti

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Ndiaye transferinde son dakika

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