Galatasaray Joel Campbell için girişimlere başladı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Joel Campbell için girişimlere başladı.

Galatasray, Bruma'nın takımdan ayrılmasından sonra kanatlarda oynayan oyunculara odaklanan Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz yıllarda da transfer gündemine gelen Joel Campbell için girişimlere başladı.

Geçen sezonu Sporting Lizbon'da kiralık olarak geçiren Campbell için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, Tudor'un da onay verdiği Kosta Rikalı oyuncuyu kadroya katarak hücumu güçlendirmek istiyor.

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon Portekiz Ligi'nde 3 gol atıp 4 asist yapmıştı. Bonservisi Arsenal kulübünde bulunan Campbell'ın İngiliz kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ntvspor