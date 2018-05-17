Galatasaray ilk transferini yaptı
Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, transferde düğmeye bastı.
Sarı kırmızılılar, Eskişehirspor ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.
Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.
Eskişehirspor, Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacak.
Kırmızı siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta Kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Ajansspor
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