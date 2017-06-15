Galatasaray ilk transferini yaptı!

Galatasaray, ilk transfer bombasını patlattı. Gomis ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılıların bu transfer için ödeyeceği rakamlar da netleşti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transfer bombasını patlattı. Bruma'yı 15 milyon euroya Bundesliga ekibi Leipzig'e satan Sarı-Kırmızılılar, Bafetimbi Gomis ile kesin anlaşmaya vardı.

Transferle ilgili rakamlar da netlik kazandı. Skorer'de yer alan habere göre; Fransız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray oyuncuya bu süre zarfında 3 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

Sarı-Kırmızılılar, Gomis için İngiliz ekibi Swansea'ye ise 2.5 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.