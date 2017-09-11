Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı
Lige 3’te 3’le başlayan Galatasaray, ilk puan kaybını Antalya'da yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, 4. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gomis'le öne geçen Aslan, Eto'o'yu durduramadı ve Akdeniz'de 2 puan bıraktı.
Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, milli aranın ardından Akdeniz'de sahne aldı.
Dördüncü hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Sarı-Kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
İlk devreyi Bafetimbi Gomis'in golüyle önde tamamlayan Cim Bom, ev sahibi ekibin yıldızı Samuel Eto'o'yu durduramadı ve evine 1 puanla döndü.
Puanını 10'a yükselten Igor Tudor'un öğrencileri, averajla liderliğini sürdürdü. Sezonun 3. beraberliğini alan Rıza Çalımbay'ın ekibi ise puanını 3 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Maçın 5. dakikasında Yekta'nın kullandığı serbest vuruştan gelen topa direkt vuran Eto'o'nun şutunu Muslera çelmeyi başardı.
Müsabakanın 16. dakikasında orta sahada iki rakibini geçen Eto'o'nun topu aktardığı El Kabir ceza sahasına girmeden vurdu ama top üstten dışarı çıktı.
Dakika 25'te Eto'o'nun indirdiği topa Maicon röveşata denedi. Dönen topta Danilo'nun vuruşu savunmadan döndü.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Antalya gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Eto'o'nun etkili vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
Gomis sahnede
Müsabakanın 34. dakikasında Belhanda'nın pasında sağ kanattan bindiren Rodrigues, yaptığı asistle Gomis'i golle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 59. dakikasında Antalyaspor atağında Samuel Eto'o sol çaprazdan şansını denedi ama top kaleci Fernando Muslera'da kaldı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues ortayı açtı, kaleci Ferhat Kaplan topa Gomis'ten önce topa sahip oldu.
Eto'o eşitledi
Dakika 82'de Antalyaspor eşitliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerden gelen topa kafayı vuran Eto'o maça denge getirdi: 1-1.
Uzatma anlarında Selçuk İnan yakın mesafedeki serbest vuruşu gole çeviremedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla noktalandı.
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