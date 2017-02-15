Galatasaray Igor Tudoru KAPa bildirdi!

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi bugün itibariyla resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Genç çalıştırıcı bugün takımın 17.00'de başlayan antrenmanında ilk kez sahaya adımını attı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Igor Tudor ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacak. İmza töreninin saat 15.00'te, Florya Metin Oktay Tesisleri veya Türk Telekom Arena'da olması planlanıyor.

Tudor'un yardımcılığını Hari Vukas yapacak. Hırvat hocanın kaleci antrenörü Sandro Tomic, kondisyoneri ise Toni Modric olacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.