Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Galatasaray Igor Tudor'u KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Igor Tudoru KAPa bildirdi!

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi bugün itibariyla resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Genç çalıştırıcı bugün takımın 17.00'de başlayan antrenmanında ilk kez sahaya adımını attı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Igor Tudor ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacak. İmza töreninin saat 15.00'te, Florya Metin Oktay Tesisleri veya Türk Telekom Arena'da olması planlanıyor.

Tudor'un yardımcılığını Hari Vukas yapacak. Hırvat hocanın kaleci antrenörü Sandro Tomic, kondisyoneri ise Toni Modric olacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor  Kulübü Derneği'ne ödenecektir.

Tudor'dan yönetime:

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Dev derbinin tarihi belli oldu!

Dev derbinin tarihi belli oldu!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Tudordan yönetime: Sabri hala oynuyor mu?

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi.
Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında ilk kez konuştu.
Galatasaray Igor Tudoru KAPa bildirdi!

Galatasaray Igor Tudor'u KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Dev derbinin tarihi belli oldu!

Dev derbinin tarihi belli oldu!

TFF'den son dakika açıklaması: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat pazartesi günü oynanacak.
Tudor transferinin perde arkası!

Tudor transferinin perde arkası!

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, GSTV 19:05 Ana Haber Bülteni’nde Serbay Şenkal’ın sorularını yanıtladı.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Igor Tudordan ilk açıklama!

Igor Tudor'dan ilk açıklama!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, asbaşkan Tolga Gül'e takımdan ayrılıp Galatasaray'a gideceğini açıkladı.
Galatasaraydan Tudora özel ayar!

Galatasaray'dan Tudor'a özel ayar!

Galatasaray'da yeni teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Igor Tudor için yarın yapılacak idman programı değiştirildi.
Dursun Özbekten resmi açıklama!

Dursun Özbek'ten resmi açıklama!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör tercihi konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı ve Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Igor Tudor tesislere geldi!

Igor Tudor tesislere geldi!

Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Igor Tudor Karabük'te ortaya çıktı!
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor....
Karşınızda yeni 10 numara

Karşınızda yeni 10 numara

Sakatlık problemi yaşayan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan’ın yerlerine Garry Rodrigues, Martin Linnes ve Tolga...
Galatasarayda FETÖ operasyonu!

Galatasaray'da FETÖ operasyonu!

Galatasaray’ın gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul’unda FETÖ soruşturmasında adları geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput...
Nazifoğlundan teknik direktör açıklaması!

Nazifoğlu'ndan teknik direktör açıklaması!

Galatasaray'da Riekerink'in gideceği yönündeki haberlere sarı kırmızılı takımın yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan açıklama geldi....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Ergin Atamandan ayrılık açıklaması

Ergin Ataman'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sezon sonu takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi....