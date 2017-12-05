Galatasaray idmanında dikkat çeken detay

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Igor Tudor'un keyifsiz olduğu gözlenirken, futbolcuların neşeli olduğu gözlerden kaçmadı.

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Igor Tudor’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra orta ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.

Eleştirilerin hedefinde bulunan teknik direktör Igor Tudor'un hayli keyifsiz olduğu gözlenirken, sarı-kırmızılı futbolcuların da aralarında şakalaşarak keyifli vakit geçirdiği gözlendi.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.