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Şok! İntihar etti

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Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
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Galatasaray için sürpriz transfer iddiası

Bundesliga'da Hoffenheim ile başarılı bir sezon geçiren 26 yaşındaki çek sağ bek Pavel Kaderabek için sürpriz bir Galatasaray iddiası geldi.

Galatasaray için sürpriz transfer iddiası

İtalyan basını, Inter'in Çek futbolcuyu transfer etmek istediğini belirtirken Galatasaray'ın da devreye girdiğini belirtti. Galatasaray'ın Kaderabek için 6 milyon Euro teklif ettiği ancak bu teklifin Hoffenheim tarafından reddedildiği kaydedildi.

26 yaşındaki futbolcu ile geçtiğimiz dönem Juventus, Milan ve Newcastle'ın da ilgilendiği iddia edildi. Kaderabek, 2015 yılında Sparta Prag'dan Hoffenheim'a 3.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.

Pavel Kaderabek, bu sezon Hoffenheim formasıyla toplam 33 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist kaydetti.

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