Galatasaray için sürpriz transfer iddiası

Bundesliga'da Hoffenheim ile başarılı bir sezon geçiren 26 yaşındaki çek sağ bek Pavel Kaderabek için sürpriz bir Galatasaray iddiası geldi.

İtalyan basını, Inter'in Çek futbolcuyu transfer etmek istediğini belirtirken Galatasaray'ın da devreye girdiğini belirtti. Galatasaray'ın Kaderabek için 6 milyon Euro teklif ettiği ancak bu teklifin Hoffenheim tarafından reddedildiği kaydedildi.

26 yaşındaki futbolcu ile geçtiğimiz dönem Juventus, Milan ve Newcastle'ın da ilgilendiği iddia edildi. Kaderabek, 2015 yılında Sparta Prag'dan Hoffenheim'a 3.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.

Pavel Kaderabek, bu sezon Hoffenheim formasıyla toplam 33 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist kaydetti.

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