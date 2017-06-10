Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
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Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Sosa'yı transfer etmek için girişimleri hızlandırdı.

"GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM"

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ederken, Swansea'li Bafetimbi Gomis'ten Sarı Kırmızılılar'a müthiş bir haber geldi.

GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde sona geliniyor. Özellikle Gomis ve Clichy için Fransa ve İngiltere arasında mekik dokuyan Cenk Ergün'ün Gomis'le bir araya geldiği öğrenildi.

"Galatasaray için kükremeye hazırım"

Fransız oyuncunun ise Galatasaray'a gelmeye ne kadar hevesli olduğu bu görüşmenin ilk saniyelerinde ortaya çıktı.

31 yaşındaki Fransız, Cenk Ergün'ü görür görmez, "Galatasaray için kükremeye hazırım" dedi ve Sarı Kırmızılılar'da oynamak için adeta can attığını gösterdi.

Bu sezon Swansea'den Marsilya'ya kiralık olarak giden ve 34 maça çıkan Gomis, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

Sinan Gümüş'te flaş gelişme!

Sinan Gümüş'te flaş gelişme!

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Yönetimin göndermek istediği yıldız 'kalıyorum' dedi!


 

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Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

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İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor.
GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM

"GALATASARAY İÇİN KÜKREMEYE HAZIRIM"

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ederken, Swansea'li Bafetimbi Gomis'ten Sarı Kırmızılılar'a müthiş bir haber geldi.
Sinan Gümüşte flaş gelişme!

Sinan Gümüş'te flaş gelişme!

Galatasaray’daki geleceği bir süredir belirsiz olan ve Portekiz ekibi Benfica’nın ısrarla istediği konuşulan Sinan Gümüş’te flaş bir gelişme yaşanmıştı.
Yönetimin göndermek istediği yıldız kalıyorum dedi!

Yönetimin göndermek istediği yıldız 'kalıyorum' dedi!

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Karar verildi! Takımda kalıyor...

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