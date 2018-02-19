Galatasaray için gelmişlerdi ancak...

Milan'ı 2 sene önce satın alan Çinli milyarder iş adamı Yonghong Li'nin iflas ettiği açıklandı.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Milan'ı 740 milyon euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi Taobao'nun sahibi Yonghong Li'nin iflas ettiğini açıkladı.

Alacaklı bankalar dava açtı!

Gazetenin haberine göre, Linin kasası Milan'ı satın aldığında zaten boştu. Çin'de Li'den alacaklı olan bankalar kendisine dava açtı. Mahkemede borçların tahsilatı için holdingin varlıklarının açık arttırmaya sunulduğu duyuruldu.

Galatasaray için gelmişlerdi

Li'nin yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Antalyaspor maçını izlemek üzere TT Stadyumu'na gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz tarafından locada ağırlanan Çinli iş adamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söylentilerini beraberinde getirmişti.

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