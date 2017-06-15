Galatasaray Francesco Acerbi transferinde sona yakın

Igor Tudor'un talimatı ile stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Francesco Acerbi transferini bitirmek istiyor.

Kariyerinde bir sezonluk Milan geçmişi de bulunan İtalyan stoperin takımı Sassuolo da, planlarını futbolcusunun ayrılma ihtimali üzerine kuruyor.

Çizme'nin en ünlü muhabirlerinden Gianluca Di Marzio, haberinde Acerbi'nin menajerinin Sassuolo sportif direktörü Guido Angelozzi ile bir araya gelerek oyuncusunun ayrılma isteğini yinelediğini belirtti.

Haberde ayrıca, Serie A ekibinin Acerbi'nin alternatifi olarak Milan forması giyen Gabriel Paletta'ya teklif yaptığı da yer alıyor.

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