Galatasaray Francesco Acerbi transferinde sona yakın

Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Clichy'de son dakika!

Clichy'de son dakika!

L’Equipe, Fener’le anlaşmak üzere olan Clichy’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceğini yazmıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Bordeaux’nun devreye girmesi rötara neden olsa da avantaj Kanarya hâlâ imzaya yakın.
Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Vincent Aboubakar için Lorient Kulübü ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, Fransa'dan gelecek haberi beklemeye başladı. Porto ile görüşecek olan Fransız yetkililer, sonucu Beşiktaş'a bildirecek.
Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.

Galatasaray Francesco Acerbi transferinde sona yakın

Igor Tudor'un talimatı ile stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Francesco Acerbi transferini bitirmek istiyor.

Galatasaray Francesco Acerbi transferinde sona yakın

Kariyerinde bir sezonluk Milan geçmişi de bulunan İtalyan stoperin takımı Sassuolo da, planlarını futbolcusunun ayrılma ihtimali üzerine kuruyor.

Çizme'nin en ünlü muhabirlerinden Gianluca Di Marzio, haberinde Acerbi'nin menajerinin Sassuolo sportif direktörü Guido Angelozzi ile bir araya gelerek  oyuncusunun ayrılma isteğini yinelediğini belirtti.

Haberde ayrıca, Serie A ekibinin Acerbi'nin alternatifi olarak Milan forması giyen Gabriel Paletta'ya teklif yaptığı da yer alıyor.

Galatasaray ilk transferini yaptı!

Galatasaray ilk transferini yaptı!

Sabri Sarıoğlu'nun yerine o geliyor!

Sabri Sarıoğlu'nun yerine o geliyor!

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Galatasaray Francesco Acerbi transferinde sona yakın

Galatasaray Francesco Acerbi transferinde sona yakın

Igor Tudor'un talimatı ile stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Francesco Acerbi transferini bitirmek istiyor.
Sabri Sarıoğlunun yerine o geliyor!

Sabri Sarıoğlu'nun yerine o geliyor!

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Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

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Bruma resmen gitti!

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Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
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