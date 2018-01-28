Galatasaray fire vermedi

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 19. hafta maçında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 19. hafta maçında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sofiane Feghouli ile Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu sonucun ardından ligde maç fazlasıyla Galatasaray 41 puanla liderliğe yükselirken, Osmanlıspor ise 18 puanla 15. sırada kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk İnan (Dk. 46 Belhanda), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 90 Donk), Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 81 Gomis)

Teknik Direktör: Fatih Terim

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Tortol, Mehmet Güven (Dk. 72 Cikalleshi), Serdar Gürler, Musa Çağıran (Dk. 85 Özer Hurmacı), Regattin (Dk. 81 Doukara), Umar

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Dk. 37 Sofiane Feghouli, Dk. 88 Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Sarı Kart: Dk. 33 Mehmet Güven (Osmanlıspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Rodrigues sağ taraftan aut çizgisine inerek yerden sert bir orta yaptı, ancak Tolga Ciğerci kale önünde topa vuramadı.

16. dakikada Selçuk İnan'ın sol taraftan kullandığı korner atışında, Maicon'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

22. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden sert ortasında, Feghouli arka direkte topa dokunamadı.

24. dakikada Regattin'in soldan yaptığı ortada Musa Çağıran, ceza sahası içinde topa sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

27. dakikada Serdar Gürler sağdan aldığı topla ceza sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak Denayer'in müdahalesiyle kornere gitti.

37. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Yasin Öztekin'in soldan yaptığı ortada Eren Derdiyok ceza alanı içinde meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Feghouli'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

39. dakikada Rodrigues, Eren Derdiyok ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Sarı-kırmızılı oyuncunun şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

51. dakikada Regattin'in soldan ortasında Umar'ın altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

55. dakikada Latovlevici'nin soldan içeri çevirdiği topu önünde bulan Belhanda'nın dar açısına rağmen vuruşunda, kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Mariano'nun sağdan ortasına iyi yükselen Yasin Öztekin'in kafa vuruşunda, Karcemarskas gole izin vermedi.

70. dakikada Serdar Gürler'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

74. dakikada Yasin Öztekin rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Karcemarskas'tan dönen topu savunma uzaklaştırmak isterken, Feghouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Eren Derdiyok'un şutunda Karcemarskas topu sektirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Feghouli'nin vuruşunda top bir kez daha kaleciden dönerken, Feghouli'nin son vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

79. dakikada Feghouli'nin sağ taraftan sert ortasında Eren Derdiyok, ön direkte topa dokundu ama kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.

83. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Karcemarskas topu kornere gönderdi.

88. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunmanın arkasına kaçan Rodrigues'in yerden ortasında, altıpasta topa dokunan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Fatih Terim'den 2 değişiklik

Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosunda 2 değişiklik oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz'i yedeğe çekip, sarı kart cezasını dolduran Maicon'u, İngiliz ekibi Stoke City ile olan transfer görüşmeleri nedeniyle kadrodan çıkarılan Ndiaye'nin yerine de Tolga Ciğerci'yi başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Eren ve Denayer formayı yine kaptı

Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performanslarıyla ön plana çıkan Eren Derdiyok ile Jason Denayer'e Osmanlıspor karşılaşmasında da şans verdi.

Takımın golcü ismi Bafetimbi Gomis'i, sakatlığı düzelmesine rağmen yedeklerde tutan tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında 2 gol atan Eren Derdiyok'u tercih etti.

Terim, sarı kart cezasını dolduran Maicon ile Denayer'i savunmanın göbeğinde oynatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Serdar Aziz'i yedeğe çekti.

Öte yandan, Younes Belhanda'nın Kayserispor maçında olduğu gibi yine yedekler arasında yer aldı.

Hibrit zeminde ilk maç

Galatasaray takımı, yenilenen saha zemininde ilk maçına çıktı.

Türk Telekom Stadı'nın zemini lige verilen arada hibrit çime dönüştürülürken, sarı-kırmızılı ekip de yeni zeminde ilk kez oynadı.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Galatasaray-Osmanlıspor maçında, taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, stat tribünlerine, "Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur.", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız.", "Bin yıl önce birleşti bedenler. Ayırmaya hanginizin gücü yeter.", "Yedi düvel değil miydi karşımızda duran? Tanıdık geldi şimdi arkamızdan vuran." ve "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır." yazılı pankartlar astı.

Osmanlısporlu oyuncular da ısınmak için sahaya "Allah, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız sizinle." yazılı pankartla çıktı.

Maç öncesi seremonide ise iki takım oyuncuları, "Kabimizle ve duamızla Mehmetçiğin yanındayız." pankartı taşırken, tribünlerde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." tezahüratı yapıldı.

Galatasaray 3 puanı 2 golle aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Müsabakanın 38. dakikasında Sofiane Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 88. dakikada Gomis'in golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 41'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 39 puanlı Medipol Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.

3 maçlık galibiyet serisi

Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor'u yenerek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligin 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduktan sonra sarı-kırmızılı takımda teknik direktör değişikliğine gidilirken, Igor Tudor'un yerine göreve gelen Fatih Terim idaresinde çıkılan son 3 lig maçında, Göztepe (3-1), Kayserispor (3-1) ve Osmanlıspor'a (2-0) karşı 3 puan kazanıldı.

Galatasaray evinde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Osmanlıspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 12 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bafetimbi Gomis oyuna girdi, golünü attı

Sarı-kırmızılı ekipte 1 maç aradan sonra formasına kavuşan Bafetimbi Gomis, golünü de attı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan ve 82. dakikada Eren Derdiyok'un yerine oyuna dahil olan Gomis, 88. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Gomis, 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında iddiasını ortaya koydu.

Gomis, gol sevincini ilginç bir şekilde yaşadı. Tecrübeli futbolcu attığı golün ardından tribünlere giderek, önce eliyle para işareti yapıp, ardından parmağını olumsuz anlamda salladı ve formasındaki Galatasaray amblemini gösterdi.

Gomis, maç sonunda da Fernando Muslera'nın yönlendirmesiyle orta sahaya gidip, taraftarlara 'Üçlü' çektirdi.

Iasmin Latovlevici ıslıklandı

Galatasaraylı futbolcu Iasmin Latovlevici, karşılaşmanın ilk yarısından tribünlerin tepkisini çekti.

Sol bekte görev alan Rumen oyuncu, ayağına top geldiğinde taraftarlarca ıslıklandı.

Sarı-kırmızılı ekibin 1-0 öne geçtiği anda yedek kulübesine çağrılan oyuncu, Fatih Terim'le yaptığı konuşmanın ardından tekrar oyuna devam etti. Terim'in oyuncusuna moral vermeye çalıştığı görüldü.

Younes Belhanda ikinci yarıda oyuna girdi

Teknik direktör Fatih Terim'in Kayserispor maçında oynatmadığı, Osmanlıspor maçına ise yedekler arasında başlattığı Younes Belhanda, müsabakanın ikinci yarısı başlarken oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, ikinci yarının başlangıcında Selçuk İnan'ı saha kenarına alırken, Belhanda'ya görev verdi.

Belhanda, oyuna girerken ismi anons edildiğinde tribünlerden alkış aldı.

Öte yandan, müsabakayı 36 bin 750 biletli taraftarın izlediği duyuruldu.