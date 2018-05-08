Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin elinden kapıyor

Marsilya ile sözleşmesi sona erecek olan Rolando için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi.

Galatasaray, Fenerbahçenin elinden kapıyor

Ligde bitime iki hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı durumundaki Galatasaray transferde de boş durmuyor. Sarı kırmızılar Fenerbahçe'nin transferini çok istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti. Fransız basınında geniş yer bulan haberde, Marsilya'daki sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat teklifi almayan Rolando'nun ayrılacağı belirtildi.

Bu sezon Fransız ekibi Marsilya ile Avrupa Ligi finaline çıkan ve sözleşmesi bu ay sona erecek olan Portekizli stoper Rolando'nun Galatasaray'la görüştüğü ifade edildi. Foot 365'teki habere göre sarı-kırmızılılar oyuncuya bir teklif sunarken, Trabzonspor da konuyu yakından inceliyor. Marsilya ise 33 yaşındaki stoperle henüz kontrat yenilemek için bir görüşme gerçekleştirmedi.

Tecrübeli savunmacı Rolando bu sezon Marsilya formasıyla 43 resmi maça çıktı.

Sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor

Fatih Terim'in yeni prensi 'Beyaz Atiba'

Fatih Terim'in yeni prensi 'Beyaz Atiba'

24 golle gol kralı oldu, 'sadece Galatasaray' dedi

24 golle gol kralı oldu, 'sadece Galatasaray' dedi


 

Sabah

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Sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor

Galatasaray’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk için teknik direktör Fatih Terim sezon sonunda yeni kontrat talep edecek.
Galatasaray, Fenerbahçenin elinden kapıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin elinden kapıyor

Marsilya ile sözleşmesi sona erecek olan Rolando için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi.
Fatih Terimin yeni prensi Beyaz Atiba

Fatih Terim'in yeni prensi 'Beyaz Atiba'

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24 golle gol kralı oldu, 'sadece Galatasaray' dedi

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Galatasarayda ilk resmi ayrılık

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan transfer ettiği Iasmin Latovlevici'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkı kalktı. Rumen oyuncu sezon sonu serbest kalıyor.
UEFAnın Galatasaraya vereceği ceza belli oldu

UEFA'nın Galatasaray'a vereceği ceza belli oldu

UEFA’nın 11 Mayıs’ta açıklayacağı karara göre sarı-kırmızılılara Avrupa’dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon Euro’luk takım bütçesi düşürülecek.
Bırakın Galatasaraya imza atayım

"Bırakın Galatasaray'a imza atayım"

İtalyan basını, başarılı oyuncunun Dünya Kupası’ndan önce G.Saray’a imza atıp, Rusya’ya kafası rahat gitmeyi planladığını yazdı. Nagatomo’nun İnter’le bizzat görüştüğü ve transferinde kolaylık sağlanması istediği de belirtildi.
Aslan Emre Mor

Aslan Emre Mor

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Celta Vigo’da kadro dışı bırakılan Emre Mor’un sezon sonunda İspanya’dan ayrılacağını ve önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı.
Samuel Bastien transferi için yapılan görüşmeler olumlu geçiyor

Samuel Bastien transferi için yapılan görüşmeler olumlu geçiyor

İtalyan basınına göre; G.Saray, Cheivo’nun 22 yaşındaki Belçikalı orta sahası Samuel Bastien’i istiyor.
Teklif gelirse neden olmasın

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
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Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

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Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

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