Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Ersun Yanal’ın talimatı ile 10 numara arayışına geçen Bordo- Mavililer’e, menajerler aracılığıyla Milan’da forma giyen Jose Sosa önerildi.
Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.
Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.
Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ben Arfa ve Lucas Lima transferleri için Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Galatasaray Fellaini ile anlaşmaya vardı

Uzun bir zamandır ön libero arayışlarına devam eden ve Lemina, Vainqueur, Elneny, Imbula, gibi yıldız futbolcularla ilgilenen Galatasaray son olarak Fellaini bombasını patlattı.

Galatasaray Fellaini ile anlaşmaya vardı

4 yıldır Manchester United forması giyen ve geçtiğimiz sezon 47 maçta görev alan Belçikalı oyuncunun Galatasaray'a gelmek adına büyük fedakârlık gösterdiği öğrenilirken, Fellaini'nin sarı kırmızlı formayı giymek için Çin'den gelen 17 milyon Euro’luk teklifi reddettiği ortaya çıktı. 'Kırmızı şeytanlardan' yıllık 6 milyon pound alan 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a 4 yıllık imza atacağı belirtilirken Fellaini'nin 3,5 milyon Euro civarında bir paraya evet dediği ifade edildi.

66 kez Belçika Milli Takımı forması giyen Fellaini 2013-14 sezonunda Everton'dan 27,5 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu. Kariyerinde 378 maça çıkan 1,94'lük oyuncu 64 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon Mourinho'nun en fazla forma şansı verdiği isimlerden biri olan Marouane Fellaini Ajax'la oynanan UEFA Kupası finalinde 90 dakika forma giymişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Lucescu Galatasaray'a imzayı attı!

Lucescu Galatasaray'a imzayı attı!


 

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Galatasarayın yeni transferi Mariano: Tudoru fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, hedeflerinin lig ve kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Mariano, Sabri Sarıoğlu hakkında da konuştu.
Bruma Sinan Gümüşü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Fellaini ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Fellaini ile anlaşmaya vardı

Uzun bir zamandır ön libero arayışlarına devam eden ve Lemina, Vainqueur, Elneny, Imbula, gibi yıldız futbolcularla ilgilenen Galatasaray son olarak Fellaini bombasını patlattı.
Lucescu Galatasaraya imzayı attı!

Lucescu Galatasaray'a imzayı attı!

İki gün önce Galatasaray yöneticisi Can Topsakal'ın Bükreş'e giderek görüşme yaptığı Mircea Lucescu'nun sarı-kırmızılı kulübe 'Futbol Danışmanı' olarak imza attığı öğrenildi.
Cenk Ergün açıkladı: Arda Turan ve Hatem Ben Arfa...

Cenk Ergün açıkladı: "Arda Turan ve Hatem Ben Arfa..."

Galatasaray Sportik Direktörü Cenk Ergün, merakla beklenen transfer açıklamasını yaptı. Ergün, Feghouli ve Fernando'nun kampa katılacağını açıklarken; Arda Turan, Ben Arfa, Mircea Lucescu ve Fellaini ile ilgili de önemli bilgiler verdi.
Fernandodan skandal Galatasaray açıklaması!

Fernando'dan skandal Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın kampına katılması beklenen Fernando'dan şok açıklamalar geldi. Portekiz basınına konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Bu transfer Manchester City için iyi olacaktır ancak benim için kötü olabilir!" yorumunu yaptı.
Galatasarayda soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

Galatasaray'da soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

Can Topsakal, Lucescu ile Romanya’dan yaptığı görüşmeden olumlu sonuçla döndü. Yönetimde bir kesim, Luce’nin gelmesiyle Fatih Terim’in önünü kesmeyi düşünüyor. Başkan Özbek’in gönlü ise Terim’den yana.
Melo depremi! Son dakika olarak geçtiler

Melo depremi! Son dakika olarak geçtiler

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Galatasaray Lucescuyu resmen açıkladı!

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Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a...