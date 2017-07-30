Galatasaray Fellaini ile anlaşmaya vardı

Uzun bir zamandır ön libero arayışlarına devam eden ve Lemina, Vainqueur, Elneny, Imbula, gibi yıldız futbolcularla ilgilenen Galatasaray son olarak Fellaini bombasını patlattı.

4 yıldır Manchester United forması giyen ve geçtiğimiz sezon 47 maçta görev alan Belçikalı oyuncunun Galatasaray'a gelmek adına büyük fedakârlık gösterdiği öğrenilirken, Fellaini'nin sarı kırmızlı formayı giymek için Çin'den gelen 17 milyon Euro’luk teklifi reddettiği ortaya çıktı. 'Kırmızı şeytanlardan' yıllık 6 milyon pound alan 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a 4 yıllık imza atacağı belirtilirken Fellaini'nin 3,5 milyon Euro civarında bir paraya evet dediği ifade edildi.

66 kez Belçika Milli Takımı forması giyen Fellaini 2013-14 sezonunda Everton'dan 27,5 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu. Kariyerinde 378 maça çıkan 1,94'lük oyuncu 64 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon Mourinho'nun en fazla forma şansı verdiği isimlerden biri olan Marouane Fellaini Ajax'la oynanan UEFA Kupası finalinde 90 dakika forma giymişti.

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