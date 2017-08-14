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Galatasaray Feghouli'nin maliyetini açıkladı

Sarı Kırmızılılar, Sofiane Feghouli'yi 4.25 milyon euro karşılığında transfer ettiğini borsaya bildirdi. Yıldız futbolcunun yarın Türk Telekom Stadyumu'nda imzayı atacağı öğrenildi.

Galatasaray Feghoulinin maliyetini açıkladı

Sarı Kırmızılılar'ın transferi için yoğun çaba gösterdiği yıldız futbolcu önceki gün kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılanmıştı.

Bonservis bedeli açıklandı

Galatasaray yeni transferi Feghouli'nin bonservis bedeli ve oyuncuya ödenecek maaşı KAP'a açıkladı.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.250.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

Yukarıda bahsi geçen her bir sezon için;

Futbolcunun forma giyeceği onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net ödeme yapılacaktır.

Buna ek olarak, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her sezon için de 100.000 USD başarı primi ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir.

Feghouli: İyi çalışmam lazım

Galatasaray’ın yeni transferi Feghouli, Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile oynayacağı lig maçı öncesinde GSTV’den Deniz Gülen’in sorularını yanıtladı.

Feghouli’nin sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:

“Açıkçası uzun zamandır Galatasaray’a imza atmak için bekliyordum ama şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadyumu’na geldim; çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem... Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum.”

“Buraya şampiyon olmak için geldim; şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat... Umarım her şey istediğim gibi olur.”

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