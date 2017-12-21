Galatasaray Fatih Terimi böyle duyurdu

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Fatih Terim'i böyle duyurdu

Galatasaray, teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray Fatih Terimi böyle duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "İmparatorYuvasında" etiketiyle "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajına yer verdi.

Galatasaray’da ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004’te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013’te Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibin başında yer alacak.

Fatih Terim'den sonra bir efsane daha geri dönüyor

Fatih Terim'den sonra bir efsane daha geri dönüyor

İşte Fatih Terim'in ilk transferi

İşte Fatih Terim'in ilk transferi

Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu

Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu


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Fatih Terimden sonra bir efsane daha geri dönüyor

Fatih Terim'den sonra bir efsane daha geri dönüyor

Galatasaray'da büyük operasyon başladı. Fatih Terim'den sonra bir efsane daha yolda: Claudio Taffarel
İşte Fatih Terimin ilk transferi

İşte Fatih Terim'in ilk transferi

Fatih Terim'in gelişinin ardından Sarı-Kırmızılılar, transferde de gaza basıyor.
Fatih Terimin alacağı ücret belli oldu

Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Terim imza töreninde transferi açıkladı

Fatih Terim imza töreninde transferi açıkladı

Galatasaray’la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim için imza töreni düzenlendi.
Gelir gelmez biletini kesti: Sana bu takımda yer yok

Gelir gelmez biletini kesti: "Sana bu takımda yer yok

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi yeniden başlıyor. Tecrübeli teknik adam Florya'dan bazı isimler ile yollar ayrılacak.
Başkan adaylığından resmen çekildi

Başkan adaylığından resmen çekildi

Galatasaray Kulübü'nün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olmayı düşündüğünü açıklayan Turgay Kıran daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.
Fatih Terimin yardımcıları belli oldu

Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu

Galatasaray'da Igor Tudor'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna yeniden geçen Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ile birlikte Johan Elmander olacağı öğrenildi.
Rıdvan Dilmenden Fatih Terim yorumu

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim yorumu

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesini değerlendirdi. Dilmen, ''Fatih Terim'in beğeneceği bir oyuncu kadrosu var. Hücumcu bir kadro var. 1-2 transfer yapacaktır'' dedi.
Galatasaray Fatih Terimi böyle duyurdu

Galatasaray Fatih Terim'i böyle duyurdu

Galatasaray, teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.
Abdurrahim Albayraktan Fatih Terim mesajı

Abdurrahim Albayrak'tan Fatih Terim mesajı

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmesinin ardından sosyal medyadan destek mesajı paylaştı.
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İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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