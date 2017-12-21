Galatasaray Fatih Terimi böyle duyurdu

Galatasaray Fatih Terim'i böyle duyurdu
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "İmparatorYuvasında" etiketiyle "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajına yer verdi.
Galatasaray’da ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004’te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013’te Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibin başında yer alacak.
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