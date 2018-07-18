Galatasaray Emre Akbabayı olay takasla bitirecek

Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.

Galatasaray, yollarını ayırma kararı aldığı Tolga Ciğerci'yi bu takasta kullanarak yıldız ismi rakiplere kaptırmadan işi bitiriyor.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 34 karşılaşmada 14 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Tolga için temaslara başlayan Cim Bom’un yaptığı 2 teklif geri çevrilmişti.

Düşük bir bonservis bedeli karşılığında Emre Akbaba transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray’ın son olarak Tolga Ciğerci artı 2.5 milyon Euro’luk öneriyle Alanyaspor’un kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Emre hazır kıta

Alanyaspor’un bu öneriyi değerlendirme aşamasında olduğu ve kulüple 1 yıllık kontratının bulunan Emre’nin Ocak ayından itibaren başka bir takıma imza atabilme hakkının bulunması sebebiyle Galatasaray’a olumlu yanıt verebileceği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun da 4 sezonluk Alanyaspor macerasının sonuna geldiğini düşündüğü ve Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.

Rotası belli

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de radarında bulunan deneyimli oyuncu için şu anlık en iyi önerinin Galatasaray’dan geldiği kaydedilirken Emre’nin de Sarı-Kırmızılılar’da ısrarcı olması sonrasında bu ismin Cim Bom’un yolunu tutacağı konuşuluyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre’nin, yeni takımına hazır olarak katılmak için bireysel olarak da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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