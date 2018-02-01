Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın İtalya seferinde bombayı patlattığı ortaya çıktı.

Juventus'un inadı yüzünden transferi sezon başında da ara dönemde de gerçekleşmeyen Kwadwo Asamoah, sarı-kırmızılı kulübe verdiği sözden dönmedi. Ganalı yıldız sol bek, sezon sonundan geçerli olmak üzere Cimbom'la 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bonservis bedeli ödenmeyecek 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren parçalı formayı giyecek.

SÖZÜNDEN DÖNMEDİ

İtalya'da kamp kuran Galatasaray, son dakikaya kadar zorladığı Asamoah transferinin gerçekleşmemesi üzerine geçici çözüm olarak gördüğü İnter'den Nagatomo'yu düşük bir bedelle kiraladı. Ardından da sözleşmesinin bitimine 6 aydan az kalan Juventus'lu Asamoah'la sezon sonundan itibaren geçerlik olmak üzere 4 yıllık ön protokol imzaladı. Ganalı yıldız, Galatasaray'a verdiği söz nedeniyle İnter ve Roma'nın kendisine yaptığı teklifleri reddetti.

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