Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor
Galatasaray'ın transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Kwadwo Asamoah'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, sezon sonunu beklemeden Ganalı sol beki takıma katmak isterken, Juventus cephesi 30 yaşındaki futbolcuyu yeni bir alternatif bulmadan bırakmaya niyetli değildi.
Juventus satmama fikrinden vazgeçti
Ancak 5.5 yıldır Siyah-Beyazlı formayı giyen Asamoah'a yeni sözleşme öneren Juventus Yönetimi, deneyimli futbolcudan ret cevabı aldı. Juventus bu sebeple, oyuncusunu devre arasında satmama kararından vazgeçme noktasına geldi.
Sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek Asamoah'ın, 4 Ocak itirabiyla istediği takımla görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.
Yönetim İtalya'ya sefere çıkacak
Juventus cephesi bu durumu göz önünde bulundurarak, Asamoah'ı uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşünüyor.
Galatasaray Yönetimi'nin gelişmeleri yakından takip ederek, önümüzdeki günlerde Asamoah transferini bitirmek için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
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