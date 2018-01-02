Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor

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Juventus satmama fikrinden vazgeçti

Ancak 5.5 yıldır Siyah-Beyazlı formayı giyen Asamoah'a yeni sözleşme öneren Juventus Yönetimi, deneyimli futbolcudan ret cevabı aldı. Juventus bu sebeple, oyuncusunu devre arasında satmama kararından vazgeçme noktasına geldi.

Sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek Asamoah'ın, 4 Ocak itirabiyla istediği takımla görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.

Yönetim İtalya'ya sefere çıkacak

Juventus cephesi bu durumu göz önünde bulundurarak, Asamoah'ı uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşünüyor.

Galatasaray Yönetimi'nin gelişmeleri yakından takip ederek, önümüzdeki günlerde Asamoah transferini bitirmek için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

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