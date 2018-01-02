Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor

Cengiz Ünder bombası! 3 gün içinde...

Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın genç yıldızını kadroya katmaya kararlı. Kulüp tarafından belirlenen iki temsilcinin, bu hafta içinde İtalya’ya giderek Roma ile masaya oturacağı öğrenildi. Hedef Cengiz’i sezon sonuna kadar kiralamak.