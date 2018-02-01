Galatasaray Derneğine silahlı saldırı!

Bursa'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğine silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, derneğe silahla giden emekli bekçi olan ve tekel bayi işleten Ali U., dernekte bulunan Aytaç Çalım ve Erman Çalım'a ateş etti. Açılan ateş sonucu Aytaç Çalım hayatını kaybederken, Erman Çalım kolundan hafif şekilde yaralandı.

Saldırı sonucu olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan da polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.