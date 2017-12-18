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Galatasaray deplasmanda yine kayıp

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Dış sahada oynadığı son 3 müsabakayı kaybeden Sarı-Kırmızılı takım, bu şanssızlığını yine kıramadı ve rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Pereira ve Boutaib'nın golleriyle önemli bir galibiyete imza atan ev sahibi ekip, 5 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi.

Yeni Malatya Stadyumu'ndaki müsabakada Cim Bom'un tek golü ise Ndiaye'den geldi.

Bu sonuçla Tudor'un ekibi 32 puanda kalırken, Erol Bulut'un öğrencileri puanını 19'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ikinci dakikasında Azubuike uzak mesafeden şansını denedi, kaleci Muslera topu rahatlıkla kontrol etti.

Dakika 7'de sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Aytaç ortasını açtı, ceza sahası içinde topa yükselen Turgut Doğan Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

MUSLERA'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Müsabakanın 8. dakikasında Denayer'in verdiği geri pas kısa düşünce Boutaib araya girmek istedi ama kaleci Muslera kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

Müsabakanın 21. dakikasında Maicon'un orta sahada kaybettiği top sonrası hızlı atağa çıkan Aytaç ceza sahasına kadar geldi. Hatasını telafi etmek için geriden gelen Brezilyalı savunma oyuncusu, rakibinden topu kaparak tehlikeyi bitirdi.

Maçın 23. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Linnes'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ndiaye kontrol sağlayamayınca Malatya savunması araya girdi.

Dakika 35'te Galatasaray kaleyi cepheden gören tehlikeli bir bölgede serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına geçen Feghouli'nin vuruşu kaleyi bulmadı.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

Yeni Malatya 39. dakikada Pereira ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cissokho arka direğe ortasını açtı, Pereira ise iyi bir kafa vuruşu yaparak skordaki dengeyi bozdu.

Mücadelenin 40. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Boutaib, topu kontrol edemedi ve net bir pozisyondan faydalanamadı.

Dakika 43'te Boutaib skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan kornerden gelen topa iyi yükselen Yeni Malatyalı oyuncu farkı açtı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Yeni Malatya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Cim Bom'un hocası Igor Tudor ikinci yarıya Maicon-Rodrigues değişikliğiyle başladı.

Müsabakanın 54. dakikasında Azuibuike ceza alanı dışından kaleyi yokladı, top Muslera'nın kucağında kaldı.

NDIAYE YETMEDİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında Feghouli'nin sağ taraftan yerden ortasında Gomis hareketlendi ama Malatya kalecisi araya girerek tehlikeyi önledi.

Galatasaray, 74. dakikada Ndiaye ile skoru 2-1 yaptı. Gomis'in şutunda defanstan seken topu arka direkte Ndiaye filelere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray maçı 2-1 kaybetti ve deplasmanda üst üste 4. yenilgisini aldı.

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