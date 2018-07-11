4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.
Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray bir transferi daha bitirmek üzere

Bir süredir eski futbolcusu Badou Ndiaye’nin peşinde olan sarı-kırmızılılar transferde sona yaklaştı.

Galatasaray bir transferi daha bitirmek üzere

Senegalli yıldız için bonservis ödemeyecek olan Galatasaray, başarılı orta sahayı 1 yıllığına kiralayacak.

Stoke City’de yıllık 3.5 milyon Euro ücret alan Ndiaye, Galatasaray’a dönmek için 1 milyon Euro indirime gitti.

Stoke City, Galatasaray’ın yaptığı 1 milyon Euro’luk kiralama teklifini kabul ederse transfer bitecek.

Abdurrahim Albayrak da dün yaptığı açıklamada Badou Ndiaye’nin Galatasaray’dan ayrıldığı için pişman olduğunu söylemişti.

Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbaba'yı Süper Lig ekibi kapıyor

Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbaba'yı Süper Lig ekibi kapıyor

Maaşını duyunca dudakları uçukladı! Masadan hemen kalktılar

Maaşını duyunca dudakları uçukladı! Masadan hemen kalktılar

Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Herkes imza bekliyordu

Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Herkes imza bekliyordu


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Maaşını duyunca dudakları uçukladı! Masadan hemen kalktılar

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Transferde Galatasarayı yıkan haber! Herkes imza bekliyordu

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Galatasaraya ilaç gibi transfer

Galatasaray'a ilaç gibi transfer

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Galatasaray bir transferi daha bitirmek üzere

Galatasaray bir transferi daha bitirmek üzere

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