Galatasaray bir transferi daha bitirmek üzere

Bir süredir eski futbolcusu Badou Ndiaye’nin peşinde olan sarı-kırmızılılar transferde sona yaklaştı.

Senegalli yıldız için bonservis ödemeyecek olan Galatasaray, başarılı orta sahayı 1 yıllığına kiralayacak.

Stoke City’de yıllık 3.5 milyon Euro ücret alan Ndiaye, Galatasaray’a dönmek için 1 milyon Euro indirime gitti.

Stoke City, Galatasaray’ın yaptığı 1 milyon Euro’luk kiralama teklifini kabul ederse transfer bitecek.

Abdurrahim Albayrak da dün yaptığı açıklamada Badou Ndiaye’nin Galatasaray’dan ayrıldığı için pişman olduğunu söylemişti.