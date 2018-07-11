Galatasaray bir transferi daha bitirmek üzere
Bir süredir eski futbolcusu Badou Ndiaye’nin peşinde olan sarı-kırmızılılar transferde sona yaklaştı.
Senegalli yıldız için bonservis ödemeyecek olan Galatasaray, başarılı orta sahayı 1 yıllığına kiralayacak.
Stoke City’de yıllık 3.5 milyon Euro ücret alan Ndiaye, Galatasaray’a dönmek için 1 milyon Euro indirime gitti.
Stoke City, Galatasaray’ın yaptığı 1 milyon Euro’luk kiralama teklifini kabul ederse transfer bitecek.
Abdurrahim Albayrak da dün yaptığı açıklamada Badou Ndiaye’nin Galatasaray’dan ayrıldığı için pişman olduğunu söylemişti.
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