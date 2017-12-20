Galatasaray Bilice resmi teklifini iletti

Galatasaray Yönetimi, İgor Tudor ile yolları ayırdıktan sonra vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladı.

Fatih Terim’e ise yönetim içinden ciddi bir muhalefet oldu. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları da yeni isimlere yöneldi. Fanatik'in haberine göre bu konudaki ilk aday ise tanıdık bir teknik adam: Slaven Bilic.

Yönetimden süre istedi

Futbol direktörü Cenk Ergün’ün Hırvat teknik adam için harekete geçtiği öğrenildi. Ergün, Bilic ile 3 kez görüşme yapıp, yönetimin teklifini ileterek Galatasaray’ın gelecek planlarını anlattı. Başarılı teknik adamın ise düşünmek için süre istediği kaydedildi. 2013-15 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic, daha sonra Premier Lig’de West Ham’ın başına geçmişti. Burada müthiş bir ilk sezon geçiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezonki kötü sonuçlar sonrası 6 Kasım’da görevinden ayrılmıştı.

İşte diğer adaylar:

Laurent Blanc

Fransızca konuşan futbolcuların sayısal olarak fazlalığı ve boşta olması ünlü teknik adamı gündeme getirdi. Ancak yüksek maliyeti büyük sıkıntı. 5 milyon eurodan kapıyı açacağı söyleniyor.

Thomas Tuchel

Alman çalıştırıcının projeye nasıl bakacağı bilinmiyor. Borussia Dortmund’tan ayrılmış olması ve sonrasında Türkiye’ye gelip gelmeyeceği de yine belirsiz.

Ronald Koeman

Son olarak Everton’da görev yapan Hollandalı teknik adam olumlu haber gönderdi. 54 yaşındaki çalıştırıcının gelme ihtimali yüksek bulunuyor.

G.Saray'a Preud'homme önerildi

Sabah'ın haberine göre ise; İgor Tudor'un görevine son veren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'e yakın isimler, Michel Preud'homme'u sarı-kırmızılı kulübe önerdi.

Beşiktaş'ı yıkmıştı!

Son olarak Club Brugge'ü çalıştıran 58 yaşındaki Belçikalı teknik adam, 2014-15 sezonunda Liverpool'u saf dışı bırakan Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nden elemeyi başarmıştı.

Disiplinli bir teknik adam olan Preud'homme, ofansif futbol anlayışı ile biliniyor ve Fransızca dahil birçok dili konuşuyor. Preud'homme Blanc'la birlikte Fransızca bilen teknik adam profiline uyuyor.