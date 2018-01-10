Galatasaray Bernard için girişimlere başladı

Galatasaray, Lucescu'nun Shaktar Donetsk'ten öğrencisi olan Bernard için girişimlere başladı.

Galatasaray ara transferde gözünü sol kanada çevirdi. Bir süredir Konoplyanka için Schalke ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim Alman kulübünün ağır şartlar sunması üzerine B Planı'nı devreye soktu. Cimbom'un yeni hedefinin Shakhtar Donetsk ekibinde oynayan Bernard olduğu öğrenildi.

SHAKHTAR'LA DA GÖRÜŞÜLDÜ

G.Saraylı yöneticilerin Bernard için Ukrayna kulübüyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bernard için düşük bir rakam önerdiği öne sürüldü.

BERNARD YEŞİL IŞIK YAKTI

Ukrayna kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve detayların masaya yatırıldığı belirlendi. Brezilyalı oyuncu Bernard'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.

LUCESCU'NUN PRENSİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde en gözde oyuncularından olan Bernard, Donetsk'ten önce Atletico Mineiro forması giydi ve kariyeri boyunca 225 maça çıkarken toplam 43 gol attı. 25 yaşındaki oyuncuyu Terim'in de kadroda görmek istediği öne sürüldü.