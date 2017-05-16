Galatasaray Batefimbi Gomis için bastırıyor!

Forvet transferi için geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine gelen son isim; bu sezon kiralık oynadığı Marsilya’da 20 gol atan Bafetimbi Gomis oldu.

Sarı- Kırmızılılar, Jackson Martinez ve Negredo’nun ardından, Fransız futbolcu için de girişimleri başlattı.

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Lukas Podolski’nin takımdan ayrılacak olması sebebiyle hücum hattına iki takviye birden yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Jackson Martinez ve Alvaro Negredo’nun ardından yeni bir adayı daha gündemine aldı.

Bonservisi İngiliz kulübü Swansea’de bulunan ve sezonu Marsilya’da kiralık olarak geçiren Bafetimbi Gomis, Galatasaray’da transfer komitesinin yeni gözdesi haline geldi. Bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 20 gol 4 asistlik müthiş bir performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncu, adeta ikinci baharını yaşıyor.

Premier Lig’den ayrılabilir

Büyük umutlarla gittiği İngiltere’de aradığını bulamayan Gomis’in, diğer liglerden iyi bir teklif gelmesi halinde Premier Lig’den ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray ise yıllık 3 veya 3.5 milyon Euro civarında bir teklifle Fransız yıldızın aklını çelmeye çalışacak. Ligde kalmayı son anda garantileyen Swansea’nin de Gomis için yüksek bir bonservis bedeli talip etmesi beklenmiyor.

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