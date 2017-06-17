Galatasaray Bafetimbi Gomisi ezeli rakibine mi kaptırıyor?

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar için yapılan görüşmelerin istenildiği gibi gitmemesi, Burak Yılmaz transferinden de taraftar baskısı nedeniyle geri adım atılması üzerine sürpriz bir isim için girişimde bulunulduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın, Galatasaray’ın uzun bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferini bugün yarın açıklaması beklenen Bafetimbi Gomis’e teklif yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yetkililer 2014 yılında da gündeme aldığı Gomis için önceki gün menajerlerin, “Henüz kimse ile anlaşmadı, teklifinizi yapın” demesi üzerine harekete geçti.

Golcü oyuncu ile temas kuran ve “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isterim” yanıtını alan Siyah-Beyazlılar, tekliflerini yaptı ve beklemeye geçti.

SWANSEA’YE 4 MİLYON EURO

İlk tercihi Vincent Aboubakar olan başkan Fikret Orman’ın kısa bir süre daha bekleyeceği, Porto ve Lorient’den olumsuz yanıt gelmesi halinde Gomis için çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi. Beşiktaş’ın, bu transfer için G.Saray’ın 3.5 milyon Euro önerdiği Swansea’ye 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

GALATASARAY SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ

Kartal’ın devreye girdiği Bafetimbi Gomis’in transferi için epey bir yol alan Galatasaray, Fransız oyuncuyu sağlık kontrolünden bile geçirdi.

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu iddiaları üzerine Sarı-Kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce Fransa’ya giderek Gomis’e bir dizi sağlık taraması yaptı.

Yapılan tetkiklerde herhangi bir sorun bulunmayan Fransız golcü, Cimbom’la prensip anlaşmasına vardı ve bonservisinin alınmasını bekliyor.

Haberturk