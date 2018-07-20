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Milan'a süper haber

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Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Galatasaray Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray Badou Ndiayeyi 1 yıllığına kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çok önemli bir hamleye imza attı.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi. Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.

Fatih Terim 'stoper transferi şart' dedi, yönetim harekete geçti

Fatih Terim 'stoper transferi şart' dedi, yönetim harekete geçti

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Süper Lig ekibi, Yasin Öztekin için devrede


 

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Galatasaray Badou Ndiayeyi 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.
Fatih Terim stoper transferi şart dedi, yönetim harekete geçti

Fatih Terim 'stoper transferi şart' dedi, yönetim harekete geçti

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Alanyaspor Emre Akbaba için Galatasaraydan bu parayı istedi

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Süper Lig ekibi, Yasin Öztekin için devrede

Süper Lig ekibi, Yasin Öztekin için devrede

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