Galatasaray ayrılığı KAPa bildirdi

Selçuk ayrılıyor mu, Asamoah geliyor mu? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, Asamoah transferi ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. Ayrıca Başkan Özbek, Selçuk İnan'ın takımdan ayrılması ile ilgili sorulara da cevap verdi.