Galatasaray ayrılığı KAPa bildirdi

Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi
Galatasaray'ın büyük ümitlerle 2013-2014 sezonunda transfer ettiği Oğuzhan Kayar ile yollar ayrıldı. Sarı Kırmızı kulüp ayrılığı KAP'a açıkladı.
Galatasaray'ın büyük ümitlerle 2013-2014 sezonunda transfer ettiği 22 yaşındaki Oğuzhan Kayar ile yollar ayrıldı. Sarı Kırmızı kulüp ayrılığı KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) açıkladı.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Oğuzhan Kayar ile sözleşmemiz karşılıklı olarak bedelsiz sona erdirilmiştir."
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