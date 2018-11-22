Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Santrfor bölgesinde büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Empoli’de forma giyen 21 yaşındaki Samuel Mraz’ı kiralamayı planlıyor. Özellikle Zilina’da oynadığı 40 maçta attığı 21 golle dikkat çeken genç oyuncunun yanı sıra bir de tecrübeli bir golcü alınacak.

Devre arasında santrfora takviye yapacak olan Galatasaray, sürpriz bir ismi izliyor. Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki Samuel Mraz’ı istiyor. Biri kariyerli ve diğeri ise gelecek vaat eden genç olmak üzere iki golcü birden kiralamak isteyen Galatasaray’ın, Empoli’de oynayan 1.83 boyundaki Slovakyalı oyuncuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

1.5 MiLYON EURO’YA TRANSFER EDİLDİ

Bu sezon başında 1.5 milyon Euro’ya Zilina’dan Empoli’ye transfer edilen Mraz, 13 haftası geride kalan İtalyan Serie A’da 118 dakika süre alıp, 1 gol attı. 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Mraz, Galatasaray’ın kiralamayı düşündüğü genç oyuncu adayları arasındaki yerini aldı. Genç oyuncu Zilina’da 40 maçta 21 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Hürriyet