Galatasaray Alanyasporu paramparça etti

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray, 90 dakika sonunda Alanyaspor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Fernando, 49. dakikada Sinan Gümüş, 54. dakikada Eren Derdiyok, 56. dakikada ve 84. dakikada Emre Akbaba, 82. dakikda Onyekuru kaydetti.

Galatasaray, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 9'a çıkarmayı başardı. Alanyaspor ise haftayı puansız son sırada kapattı.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise ligin 4. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, geçen haftaki maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşısında bu futbolcunun yerine yeni transfer Emre Akbaba'yı oynattı. Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Aytemiz Alanyaspor maçında da yedek kulübesinde oturdu.

İLK TEHLİKELİ ATAK! MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ

Mücadele oldukça hareketli başladı. Galatasaray daha fazla rakip alanda yer alırken, sarı-kırmızılı takım ilk tehlikeli atağını 16. dakikada gerçekleştirdi. Orta sahada kaptırılan topu Onyekuru aldı. Henry Onyekuru ceza sahasına doğru ilerledikten sonra plase vurmak istedi ancak Onyekuru'nun şutu istediği gibi gitmedi ve top kalecide kaldı.

Bu pozisyonun hemen sonrasında Alanyaspor önemli bir fırsat yakaladı. Galatasaray savunmasının arkasında boşluk bulan Bobo, Muslera ile karşı karşıya kaldı. 16. dakikada Bobo'nun karşı karşıya şutunu Muslera açıyı kapatarak kurtarmayı başardı.

Mücadelenin ilk 30 dakikası 0-0'lık beraberlikle geçildi.

GALATASARAY'IN GOLÜ GELDİ! KARAMBOL VE FERNANDO SAHNEDE

Galatasaray, 37. dakikada hücum yönünün sağından bir korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topu arka direkte Sinan Gümüş çevirdi. Sinan'ın çevirdiği top sonrasında kale önünde büyük bir karambol yaşandı. Eren Derdiyok topu dokunmak isterken savunmadan seken topu kale önündeki bir diğer Galatasaraylı Fernando ağlara gönderdi. Galatasaray, 37. dakikada Fernando'nun golüyle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

40. dakikada Galatasaray, Alanyaspor savunmasını 4'e 1 yakaladı. Sarı-kırmızılı takımda Sinan Gümüş topla birlikte ceza sahasına doğru ilerledik ve pasını Nagatomo'ya çıkardı. Ancak Nagatomo ofsayt pozisyonunda kaldı ve Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, ilk 45 dakikayı Alanyaspor karşısında 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI GOLLERLE BAŞLADI! 4-0 OLDU

Galatasaray, ikinci yarıya da baskılı başladı. Henüz 49. dakika oynanırken, sağ kanattan sarı-kırmızılı takımın hücuma başladı. Sinan Gümüş daha sonra topla ceza sahasının dışında buluştu. Sinan, uzak mesafeden kaleye şutunu gönderdi. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Galatasaray bu golle Alanyaspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray golden sonra da baskısını sürdürdü. 54. dakikada Belhanda, ceza sahasının dışında Sinan Gümüş'e pasını çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan, arkasından altıpasa koşu yapan Eren'e pasını çıkardı. Eren de karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasarary, Alanyasor karşısında farkı 3'e çıkardı.

Bu golden kısa bir süre sonra sahneye bu kez Emre Akbaba çıktı. Uzun gönderilen toou Emre Akbaba ceza sahasının sol dışında kontrol etti. Daha sonra ceza sahasına giren Emre Akbaba, sağ ayağıyla etkili bir vuruş gönderdi. Emre'nin plasesinde top ağlara gitti. 56. dakikada bu golle Galatasaray skoru 4-0'a getirirken, Emre eski takımına attığı golden sonra çok fazla sevinmedi.

HAKEM PENALTI VERDİ! VAR SONRASI İPTAL OLDU

Mücadelenin 67. dakikasında Türk Telekom Stadyumu'nda ilginç bir an yaşandı. 67. dakikada ceza sahasındaki karambol sonunda Sinan Gümüş yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına Younes Belhanda geldi. Belhanda topa vurmaya hazırlanırken, hakem Halil Umut Meler VAR odasından gelen uyarıyı dikkate aldı ve pozisyonu izlemek için kenara geldi. Hakem pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı kararını iptal etti ve oyun hava atışıyla devam etti.

Fatih Terim oyuna ilk müdahalesini 73. dakikada yaptı. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Sinan Gümüş kenara gelirken, Muğdat Çelik oyuna dahil oldu.

ÖNCE ONYEKURU, SONRA EMRE! ÜST ÜSTE GOLLER

Galatasaray, 80'dan sonra üst üste 2 gol daha buldu. 82. dakikada gelişen atakta Sol kanattan Emre Akbaba ceza sahasına girdi ve sert bir şut çıkardı. Kaleci Haydar'dan dönen topa Muğdat dokundu ve bu kez de top direkten döndü. Sonrasında Onyekuru'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Galatasaray Onyekuru'nun golüyle skoru 5-0 yaptı.

Bu golden sonra Onyekuru oyundan çıkarken, Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

Oyuna giren Yunus Akgün, sol kanattan topla ilerledi. Daha sonra Yunus ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde Emre Akbaba, topa dokundu ve top ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle 84. dakikada Alanyaspor karşısında skoru 6-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti.