Galatasaray açıkladı: Feghouli ve Denayer...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarını sorularını yanıtladı ve transferdeki son durumu aktardı.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Ergün’ün yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Takım sıkı çalıştı. Artık İstanbul’a dönüp Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Badou ve Fernando’nun da katılması önemliydi. Takıma çabuk adapte olabileceklerinin sinyallerini verdiler. Bunu hazırlık maçında görmüş olmak iyi oldu."

"İsimleri vermek çok faydalı olmuyor. Transfere devam etmeyi düşünüyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Aramızdan gitmesi muhtemel arkadaşlarımız var. Lig başlamış olmasına rağmen transfer dönemi sürüyor. Transfer sonuna kadar süremiz var. 34 maçımız var, 34’ü de bizim için final."

'Feghouli transferinde çalışıyorum'

"Biz üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Sinan Gümüş ile ilgili durum bu hafta sonundan sonra netleşir. Kendisinden de bir talep var. Gitmek istediği yönünde bir talep. Yeniden bir takım değerlendirmesi olacak. TFF’den oyuncu sayısıyla ilgili dağılım da olacak. Gelenler gidenler belli olacaktır. Niyetimiz ve çalışmalarmız ortada. Feghouli konusunda da bitmesi için çalışıyorum."

'Denayer gelmek istiyor'

"Denayer için City kulübüyle konuşmalarımız oldu. City’nin şu anda düşünceleri var. Ortak zeminde buluşmamış vaziyette. Jason Denayer’in Galatasaray sevgisini herkes biliyor. Umuyorum ki bu süreç müspet biter, önceki gibi olmaz."

"İstediğimiz sonuçlar ortaya çıkmadı. Her oyuncuya şans vermeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız var. Takım gittikçe oturacak. Belhanda, Gomis oturacak… Bunların hepsi deneme. Şakası olmayan dönem 1. haftadan sonra başlayacak. Her maça ayrı bir şekilde, kazanmak için çıkacağız."