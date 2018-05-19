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Galatasaray 21. kez şampiyon

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu golle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'de 2017/2018 sezonunun şampiyonu oldu.

Galatasaray'a Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray Süper Lig'i 75 puanla şampiyon tamamladı. Göztepe ise ligi 49 puanla tamamladı.

Sezonunun son haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında her iki takımın teknik direktörü son oynadıkları maçlara göre iki değişiklik yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Maicon Pereira ve Sinan Gümüş'ün yerine Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'ye şans verdi.

Mücadelenin 8. dakikada etkili geldi. Sağdan Belhanda'nın pasında Linnes ceza sahasında topla buluştu. Linnes'in yerden ortasını savunma çıkardı. Pozisyondan iki dakika sonra savunmanın arkasına Garry Rodrigues hareketlendi. Rakibinin müdahalesiyle çizgi üzerinde Rordirues yerde kaldı. Hakem faulü belirledi. Serbest vuruşta topun başında Rodrigues geçti. Garry Rodrigues'in 11. dakikada kullandığı frikikte top direğin az farkla üstünden auta gitti.

GÖZTEPE'DEN İKİ TEHLİKELİ ATAK BİRDEN

Mücadelenin ilk 20 dakikasında hem Galatasaray, hem Göztepe kontrollü bir oyunu tercih ederken bu dakika 0-0'lık skorla geçildi.

Göztepe 21. dakikada önemli bir gol pozisyonu yakaladı. Savunmada yaşanan kramabol sonrası Selçuk'un ceza sahası dışından şutunu Muslera kurtardı. Pozisyonun devamında savunmanın kaptırdığı top sonrasında sağ kanattan ceza sahasına açılan ortada Goufran'ın kafa vuruşunu Muslera köşeden çelmeyi başardı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır da Goufran'ın yükselirken rakibine faul yaptığını belirledi.

GOMIS'İN ŞUTUNDA BETO GOLE İZİN VERMEDİ

Galatasaray 36. dakikada Gomis ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa Bafetimbi Gomis hareketlendi. Gomis ceza sahası sağ çaprazından kaleye sert bir şut çıkardı ve Beto topu zor da olsa kontrol etmeyi başardı.

İlk yarının kalan kısmında gol olmadı. Göztepe ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına her iki ekip de ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı.

Göztepe'de 49. dakikada Ghilas Gomis'e faul yaptı. Hakem faulü verirken Ghilas müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlileri sahaya girdi. Ghilas sedyeye kenara alındı. 51. dakikada Ghilas yerine Ömer oyuna dahil oldu.

Gelişen Galatasaray atağında Garry Rodrigues rakibini geçmek isterken ceza sahası dışında yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Ceza sahasının sol köşesinden kazanılan serbest vuruş için topun başına Feghouli geçti. Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

Fatih Terim oyuna ilk müdahalesini 64. dakikada yaptı. Sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli kenara gelirken oyuna Sinan Gümüş girdi.

VE GALATASARAY ARADIĞI GOLÜ BULDU! GOMIS SAHNEDE

Mücadelenin 65. dakikasında Nagatomo'nun pasnda Gomis ceza sahasında topla buluştu. Gomis rakibini geçmek isterken yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı için topun başına Bafetimbi Gomis geçti. 66. dakikada Gomis, penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray İzmir deplasmanında Göztepe karşısında skoru 1-0 yaptı.

Cüneyt Çakır, 70. dakikada bir su molası verdi. Su molası sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularıyla bir konuşma yaptı.

Kalan sürede iki ekip de tempoyu düşürdü.

Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmadı. Galatasaray, 90 dakika sonunda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.

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