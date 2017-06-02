Galatasaray, tarihinin en pahalı bek transferine hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Liverpool’la yarışa girdiği Manchester City’nin 31 yaşındaki sol beki Clichy için yıllık 3.5 milyon Euro artı imza parası teklif edecek.

Sol bek sorununu kökünden çözmek isteyen Galatasaray’da kesenin ağzı açıldı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör İgor Tudor’un da çok istediği Manchester City’nin 31 yaşındaki sol beki Gael Clichy’ye servet önerecek. İngiliz deviyle mukavelesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuya senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret artı imza parası teklif edilecek. Fransız oyuncu için Fenerbahçe ve Liverpool’la kıyasıya yarış halinde olan Galatasaray, böylece maaş bütçesinin ciddi bir kısmını gözden çıkarmış oldu.

Carole Fransa yolcusu

Geçen sezon başında 1.5 milyon Euro’ya transfer edilen Carole’ün de yine bir başka Fransız takımına satılması gündemde. Marsilya, Lyon gibi kulüplerin ilgi gösterdiği 26 yaşındaki sol bek için 3.5 milyon Euro’nun üzerine gelecek her türlü teklif kabul edilecek.

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