Futbolun Usain Boltu geliyor!

Beşiktaş, hızı nedeniyle Usain Bolt'a benzetilen 22 yaşındaki yetenek Martin Rodriguez'i izliyor. Genç oyuncu, Cruz Azul'da 9 maçta 5 gol attı.

Yeni sezonda hücum bölgesini ofansif bir kanat oyuncusuyla güçlendirecek Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.

Şili medyasının gündeme getirdiği ve siyah beyazlı kulislerde doğrulanan isim Meksika takımı Cruz Azul'un 22 yaşındaki yıldızı Şilili Martin Rodriguez.

Rodriguez'in en önemli özelliği hızı ve baş döndürücü çalımları. Sürati nedeniyle 'Şilili Bolt' lakabı takılan başarılı futbolcu, her 2 kanatta da forma giyebiliyor ve çok etkili bir sağ ayağa sahip.

Bu sezon 9 maçta 5 gol atan Martin Rodriguez, milli takımı için de iki kez forma giydi. Son oynanan Şili - Rusya maçında, Beşiktaşlı yetkililerce de izlendi.

Rodriguez'in menajerinin aynı zamanda Talisca ve prensipte anlaşılan Titi'nin de yasal haklarını elinde bulundurması, siyah beyazlıların transferde elini güçlendiren önemli bir etken.

Sözcü