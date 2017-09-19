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Futbolu bıraktı, boksör oluyor

19 yıllık profesyonel futbol kariyerinin 12'sini Manchester United'da giyen ve İngiltere Milli Takım formasını 81 kez giyen Rio Ferdinand, boksör olmaya hazırlanıyor. 2015 yılında futbolu bırakan 38 yaşındaki Ferdinand'ın, yarın Londra'da bir basın toplantısı düzenleyeceği ve bir televizyon programı için boksör rolünü üstleneceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Ferdinand'ın profesyonel boksörlük için yapılması gerekenleri anlatacak belgeselde rol alacağı, ancak bunun dışında eski futbolcunun boks kariyerinde ilerlemesinin beklendiği dile getirildi.

Uzun zamandır boks eğitimi alan Rio Ferdinand, Anthony Joshua ve Vladimir Klitschko arasında oynanan maç sonrası, Joshua'nın kemeriyle poz vermişti.

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