Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Fenerbahçe'nin yaptığı sakatlık açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması üzdü" diyen Robin van Persie, yönetimin hedefindeki isim.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.
Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.
İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Futbolda şike depremi! Maç tekrar edilecek

Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.

Futbolda şike depremi! Maç tekrar edilecek

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanan Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek. Karşılaşmayı Güney Afrika 2-1 kazanmıştı.

12 Kasım 2016'da Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2016'da yapılan Güney Afrika-Senegal maçının tekrar edileceği duyuruldu.

HAKEM FUTBOLDAN ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Karara gerekçe olarak, şike yaptığı gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilen hakem Joseph Lamptey hakkındaki kararın CAS tarafından onaylanması gösterildi.

İki takım Kasım 2017'de, gününün daha sonra belli olacağı maçta karşı karşıya gelecek.

Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Fransızlar şokta!

Fransızlar şokta!

Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor


 

Ntvspor

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Futbolda şike depremi! Maç tekrar edilecek

Futbolda şike depremi! Maç tekrar edilecek

Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.
Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.
Fransızlar şokta!

Fransızlar şokta!

2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda lider Fransa’nın yaşadığı Lüksemburg faciasının etkisi sürüyor. Fransız futbolseverler, ilk 11 değeri 506 milyon Euro olan milli takımlarının, sadece 29 bin Euro’luk rakibe karşı puan kaybı yaşamasına inanamıyor.
Dembelenin yeni Yarmolenko ile doluyor

Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Borussia Dortmund, Ousmane Dembele’nin boşluğunu Andriy Yarmolenko ile doldurmayı planlıyor.
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Beşiktaşın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Son yıllarda genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Fransız kulübü Monaco, 14 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi transfer etti.
Beşiktaşa büyük müjde!

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