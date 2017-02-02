Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.

CAS'tan Türk futbolunu etkileyecek şok bir karar ortaya çıktı. CAS, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na şok bir ceza verdi. Milli futbolcumuz, 4 ay sahalardan men edildi...

Almanya Bundesliga'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.

Trabzonspor, Hakan’ı sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti. Bunun üstüne CAS’a başvuran Çalhanoğlu, davayı durdurmuştu.

CAS’ta görüşülen dava sonuçlandı. Hakan Çalhanoğlu’na dört ay futboldan men cezası verildi. Yıldız futbolcu, ayrıca transferi sırasında aldığı 100 bin Euro'yu Trabzonspor'a geri ödeyecek.

Leverkusen'den açıklama

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) temsilcisi Bayer Leverkusen’in sportif direktörü Rudi Völler, Hakan Çalhanoğlu’na verilen futboldan 4 ay men cezasının, oyuncu ve kendileri için ağır bir darbe olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Völler, Bayer Leverkusen için hiçbir şekilde makul olmayan kararı, üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Olayın, Çalhanoğlu’nun Bayer Leverkusen’e transfer olmadan önceki süreçte gerçekleştiğine dikkati çeken Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer Leverkusen’in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade ise kararın, taraflar arasında yer almayan kırmızı-siyahlı kulübü ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, "Maalesef bunu kabul etmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

CAS’ın cezasının ardından Hakan’ın sezonu kapattığı hatırlatılan kulübün açıklamasında, milli futbolcunun söz konusu dönemde Karlsruher’de oynarken Trabzonspor ile anlaştığı ve bu sırada reşit olmadığı bilgisi verildi.

Buna rağmen Hakan’ın Karlsruher takımıyla sözleşmesini uzattığı ve sonraki süreçte Hamburg’a transfer olduğu kaydedildi. CAS’ın bu durumu, futbolcunun Trabzonspor ile yaptığı sözleşmeyi ihlali olarak değerlendirdiği için ceza verdiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, 2014’te Hamburg’dan 14,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen’e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga’da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.

Milli Takım'ın en önemli oyuncularından biri olan Çalhanoğlu, aldığı ceza ile milli maçlarda da boy gösteremeyecek. Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Bu karara göre, Hakan Çalhanoğlu, 24 Mart'ta oynayacağımız Finlandiya mücadelesinde forma giyemeyecek.