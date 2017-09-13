Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Futbolcuya ve takıma küfreden yandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi bir duyuru yaparak sosyal medya üzerinden herhangi bir takıma ya da futbolcuya küfredenlerin bundan böyle 7/24 takip edileceğini ve cezalandırılacağını açıkladı.

Futbolcuya ve takıma küfreden yandı!

"Sosyal Medyada Sporda Şiddete Geçit Yok!" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu ile; seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür, hedef alınan gerçek kişi ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezlil edici, taammüden ve müessir fiil oluşturulabileceği değerlendirilen söylemler, müzahir grubu/taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar 7/24 esasına göre takip edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda; 12.08.2017 - 13.09.2017 tarihleri arasında bu tür paylaşımlar yapan 757 hesap tespit edilmiş olup bu hesaplar hakkında gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Galatasaray'ın borcu dudak uçuklattı

Galatasaray'ın borcu dudak uçuklattı

Igor Tudor Selçuk İnan hakkındaki kararını verdi

Igor Tudor Selçuk İnan hakkındaki kararını verdi

Nereye istersen oraya git!

Nereye istersen oraya git!


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Galatasaray'ın borcu dudak uçuklattı

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Igor Tudor Selçuk İnan hakkındaki kararını verdi

Igor Tudor Selçuk İnan hakkındaki kararını verdi

Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Galatasaray, “Bunun yazı var, kışı var! Sakatlığı, cezası var. Selçuk’tan niye vazgeçelim? Biraz anlayışlı ve hoşgörülü olmak gerekir. Galatasaray’ın kulübede de olsa ona ihtiyacı var” dedi.
Nereye istersen oraya git!

Nereye istersen oraya git!

Fenerbahçe artık Robin van Persie’den umudu kesti. Tecrübeli oyuncu, sakat olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı’na gidip burada daha kötü bir diz sakatlığı yaşamıştı.
Jack Wilshere neden Fenerbahçeyi seçti?

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Futbolcuya ve takıma küfreden yandı!

Futbolcuya ve takıma küfreden yandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi bir duyuru yaparak sosyal medya üzerinden herhangi bir takıma ya da futbolcuya küfredenlerin bundan böyle 7/24 takip edileceğini ve cezalandırılacağını açıkladı.
Galatasarayda bir transfer daha!

Galatasaray'da bir transfer daha!

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Igor Tudor kötü oyunun sebebini açıkladı

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