Futbolcuya ve takıma küfreden yandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi bir duyuru yaparak sosyal medya üzerinden herhangi bir takıma ya da futbolcuya küfredenlerin bundan böyle 7/24 takip edileceğini ve cezalandırılacağını açıkladı.

"Sosyal Medyada Sporda Şiddete Geçit Yok!" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu ile; seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür, hedef alınan gerçek kişi ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezlil edici, taammüden ve müessir fiil oluşturulabileceği değerlendirilen söylemler, müzahir grubu/taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar 7/24 esasına göre takip edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda; 12.08.2017 - 13.09.2017 tarihleri arasında bu tür paylaşımlar yapan 757 hesap tespit edilmiş olup bu hesaplar hakkında gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."