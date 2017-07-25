Futbol tarihinin en pahalı transferi gerçekleşti!

Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için Monaco ile 180 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için Monaco anlaşma sağladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Monaco'da forma giyen Kylian Mbappe'nin transferi için Fransız ekibi ile 160 milyon euro + 20 milyon euro bonus olmak üzere anlaşmaya varıldı.

Resmen açıklanırsa Mbappe dünya futbol tarihinin en büyük transferi olacak. Marca'nın iddia ettiği anlaşmaya göre; Monaco, Real Madrid'in yaptığı 160 milyon Euro + 20 milyon euro'luk bonservis teklifini kabul etti.

Kylian Mbappe kimdir?

Anavatandaki isim: Kylian Sanmi Mbappé Lottin

Doğum tarihi: 20 Ara 1998

Doğduğu il: Bondy Fransa

yaş: 18

Boyu: 1,78 m

Uyruğu: Fransa Fransa

Kamerun Kamerun

Mevki: Forvet – Santrafor

Ayak: sağ ayak

Oyuncu danışmanı: Aile tarafından

Güncel kulüp: Monaco Monaco

Takıma katılma tarihi: 6 Mar 2016

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019