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Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

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Futbol dünyasını sarsan ölüm!

Geçen sezon Galatasaray'da sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalanmayan Cheick Tiote hayatını kaybetti. Demba Ba kendisine ait Twitter hesabından oyuncunun ölümü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Futbol dünyasını sarsan ölüm!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray tarafından İstanbul'a getirilen ancak sağlık kontrolünden geçemediği için  transferinden vazgeçtiği 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Cheik Tiote, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Menajeri doğruladı

Cheikh Tiote'nin menajeri Emanuele Palladino, oyuncunun antrenman sırasında hayatını kaybettiğini doğruladı.Tecrübeli futbolcunun saat 18:00 sularında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Demba Ba'dan mesaj

Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba da üzücü haberin ardından sosyal medya hesabından 'Mekanın cennet olsun kardeşim' mesajını yayınladı.

Nevzat Aydın'dan tweet

Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın, haberin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya hesabından, "Check Tiote ile biz de ilgilenmiştik bir ara. Çok yazık." mesajını paylaştı.

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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Cimbomun gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
Futbol dünyasını sarsan ölüm!

Futbol dünyasını sarsan ölüm!

Geçen sezon Galatasaray'da sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalanmayan Cheick Tiote hayatını kaybetti. Demba Ba kendisine ait Twitter hesabından oyuncunun ölümü ile ilgili paylaşımda bulundu.
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