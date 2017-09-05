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Fransızlar şokta!

Önceki gün Dünya Kupası Elemeleri’nde A Grubu’nda oynanan Fransa-Lüksemburg mücadelesinde alınan beraberliğin şoku devam ediyor. Maç sonunda tüm dünya basınından geniş yankı uyandıran bu mücadele için Fransız taraftarların, teknik ekip ve futbolculara tepki gösterdiği kaydedildi.

Taraftarların karşılaşmanın ardından takım otobüsüne hakaret içerikli tezahüratlar yaptığı belirtilirken, bir seyircinin maç sonu Fransız muhabire kadro değerinden yakındığı ortaya çıktı. Fransa’nın sahaya çıkan ilk 11’in değeri 506 milyon Euro (2 milyar TL) iken, Lüksemburg takımının ilk 11 değerinin 29 bin Euro (120 bin TL) olduğu öğrenildi.

‘Zafer günü’

Tarihi maç ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, şansız olduklarını dile getirdi. Lüksemburg cephesinde ise 48 yaşındaki çalıştırıcı Luc Holtz, “Bizim için tarihi bir maç ve zafer günü. İkinci yarı öncesi oyuncularıma çok su için dedim. Çünkü onlardan agresif bir oyun sergilemelerini istedim. Fransa takımın eleştiremem. Ellerinden geleni yaptılar ama sadece gol atamadılar” ifadelerini kullandı.

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2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda lider Fransa’nın yaşadığı Lüksemburg faciasının etkisi sürüyor. Fransız futbolseverler, ilk 11 değeri 506 milyon Euro olan milli takımlarının, sadece 29 bin Euro’luk rakibe karşı puan kaybı yaşamasına inanamıyor.
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