Fransızlar resmen duyurdu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den gündeme damga vuracak bir transfer hamlesi geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı lacivertli ekip, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Lucas Moura için harekete geçti. Moura'nın gelecek sezon PSG kadrosunda düşünülmediğinin farkında olan Fenerbahçe yönetimi fırsattan istifade transferi sonlandırmayı planlıyor.

Fransız sitenin Fenerbahçe kulübü kaynaklarına dayandırdığı haberde sarı lacivertliler bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeyi hedefliyor. 2013'te Sao Paulo'dan 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu sağ kanatta forma giyiyor. Geçen sezon toplamda 53 maçta görev alan Brezilyalı 19 gol 11 asistlik bir performans sergilemişti. Fakat yeni sezonda Di Maria ve Draxler gibi isimlerin varlığıyla genelde yedek kalması bekleniyor.

Moura için Serie A devi Roma da devreye girmişti. Fakat yıldız oyuncu bu transfere sıcak bakmamıştı.