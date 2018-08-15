Fransızlar Gomisin yeni takımını duyurdu

Fransız basını, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in 11 milyon euro teklif ettiğini iddia etti.

Geçen sezon Süper Lig'i gol kralı kapatan Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için bir transfer iddiası daha geldi.

France Football'un iddiasına göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, 33 yaşındaki forvet için Galatasaray'a 11 milyon euro teklifte bulundu.

GOMIS'E YILLIK 6 MİLYON

Suudi Arabistan ekibinin Bafetimbi Gomis'e ise yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Fransız basını, geçen sezon 33 maçta 29 gol atan Gomis'in transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.

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