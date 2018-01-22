Fransızlar Galatasarayın yeni yıldızını duyurdu

Fransızlar Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdu
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme girişimlerini sürdüren Galatasaray'la ilgili Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray hakkında Fransız basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
Ülkenin saygın spor gazetesi L'équipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar, 2016'dan bu yana West Ham United forması giyen Andre Ayew'i gündemine aldı.
Haberde Cimbom'un Ganalı sol kanat oyuncusuyla günlerdir görüştüğü ve West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
Ayew'in İngiliz kulübüyle 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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