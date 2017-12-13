Fransız devi, Galatasarayın yıldızına talip oldu

Fransız devi, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu
Galatasaray'da orta sahanın başarılı futbolcusu Ndiaye'ye Fransız kulübü Marsilya'nın devre arası transfer döneminde teklifte bulunacağı konuşuluyor.
Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya'nın, orta sahada yorulmak nedir bilmeyen ve her yere koşan 27 yaşındaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. Fransızların, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı haberleri geliyor.
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