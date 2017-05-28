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Francesco Totti veda etti!

Roma’nın kaptanı Francesco Totti, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 38. haftasında Genoa’yı 3-2 yendikleri maçla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Francesco Totti veda etti!

Roma’nın kaptanı Francesco Totti, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 38. haftasında Genoa’yı 3-2 yendikleri maçla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Totti, Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan son hafta karşılaşmasına yedekler arasında başladı. Deneyimli futbolcu, mücadelenin 54. dakikasında Mohamed Salah’ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmada ev sahibi Roma’nın gollerini 10. dakikada Edin Dzeko, 74. dakikada Daniele De Rossi ve 90. dakikada Diego Perotti attı. Genoa’nın gollerini 3. dakikada Pietro Pellegri ve 79. dakikada Darko Lazovic kaydetti.

Kaptan Totti’nin son kez sahaya çıktığı Roma-Genoa maçının tüm biletleri tükendi. Totti, maç öncesi bütün tribünleri dolaşarak selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 40 yaşındaki Totti’yi "Sadece tek bir kaptan var" tezahüratıyla karşıladı. Romalı fanatik taraftarların yer aldığı Curva Sud tribünü, kaptanları için "Totti Roma’dır" sloganını içeren özel bir koreografi hazırladı. Karşılaşmanın bitmesiyle sahanın ortasında Totti’nin 10 numaralı dev bir forması da açıldı. Mücadelenin ardından Romalı taraftarlar ve kariyerine son veren Totti’nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yeşil sahalarda sergilediği performansla futbol dünyasının efsaneleri arasına giren Totti, tek takımda görev yaptığı 25 sezonluk kariyerinde Roma formasıyla 786 maça çıktı ve 307 gol attı.

Francesco Totti’nin gelecek sezon Roma’nın teknik ekibinde yer alması bekleniyor.

Öte yandan Juventus’un şampiyon olduğu Serie A’yı 87 puanla ikinci sırada tamamlayan Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazandı. Son hafta Sampdoria’yı deplasmanda 4-2 yenen Napoli ise 86 puanla üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi’nde eleme oynama hakkı elde etti.

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