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Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

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İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

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Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

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Mariano sakatlandı

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"270 dakikamız var"

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İki La Liga ekibi peşinde

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Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

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Forvette dev kriz

Kartal’ın, Galatasaray’a karşı aldığı 2-0’lık yenilgi sonrası yaşanan sıkıntılar daha net biçimde göze çarpmaya başladı.

Forvette dev kriz

Özellikle sezonun ikinci yarısında forvet hattında düşüş yaşayan Beşiktaş’ta, son yılların aksine bir boşluk öne çıkıyor. Şenol Güneş’in şampiyonluklar kazandırdığı son 2 sezonda önce 2015-16 sezonunda Mario Gomez 33 maçta 26 golle krallığı kapmıştı.

Geçen sezonki şampiyonlukta da Cenk Tosun ve Aboubakar ikilisi yıldızlaşarak, 32 gole imza atmıştı. Cenk 20 gol, Aboubakar da 12 gol şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Bu sezon ise gol yükü forvet olmayan Talisca ve Babel’e kaldı. 31. hafta itibariyle 13 golü olan Talisca ve 12 gollü Babel, toplamda 25 gole ulaşabildi.

Takımın mevcut forveti Negredo sadece 7 golde kalırken, Vagner Love devre arasında gelip 2 gollük katkı verdi, Larin de 1 gol atabildi.

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Bursaspor'dan Beşiktaş'a

Bursaspor'dan Beşiktaş'a

Şenol Güneş'ten flaş karar

Şenol Güneş'ten flaş karar


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Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

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