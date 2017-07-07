Forvet transferinde gündeme son olarak Eduardo Vargas ve Miguel Borja geldi

Vincent Aboubakar için Porto ve Lorient kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, olumsuz yanıt gelmesi durumunda, yedekte tuttuğu Şilili Eduardo Vargas ve Kolombiyalı Miguel Borja’nın transferi için harekete geçecek.

Yabancı forvet transferinde önceliği Vincent Aboubakar’a veren Beşiktaş yönetimi, en azından 1 yıl daha kadrosunda tutmak istediği Kamerunlu futbolcunun gelmeme olasılığına karşılık alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Chelsea’den Diego Costa ve Tigres’ten Andre-Pierre Gignac’ın da aralarında olduğu çok sayıda yıldızla temas kuran siyah beyazlıların gündemine son olarak Şilili Eduardo Vargas ve Kolombiyalı Miguel Borja geldi. Tüm çabalarına rağmen Aboubakar’ın bonservisinde hak sahibi olan Porto ve Lorient kulüpleriyle henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yöneticileri, Vargas ve Borja’nın kulüpleri ve menajerleriyle görüşmelere başladı.

Vargas, Şili’nin yıldızı

Şili Milli Takımı’nın asları arasında yer alan ve son olarak FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda ter döken Eduardo Vargas, Meksika’nın Tigres Kulübü’nde forma giyiyor. Geçtiğimiz ocak ayında Hoffenheim’dan 6 milyon Euro’ya geldiği Tigres’te 11 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. Avrupa kariyerinde Napoli, Valencia ve Queens Park Rangers takımlarında da oynadı. Beşiktaş’ın gündemindeki diğer isim Miguel Borja ise kariyerini Brezilya’nın Palmeiras Kulübü’nde sürdürüyor. 24 yaşında ve 1.83 metre boyundaki Kolombiyalı forvet, halen devam eden Brezilya Ligi’nde 10 maça çıktı, 1 asist yaptı. Borja, Kolombiya Milli Takımı’nda da 2 kez forma giydi.

Aboubakar için haber bekleniyor

Beşiktaş yönetimi, piyasa değerleri en az 6 milyon Euro olan Borja ve Vargas’ı daha önce bir futbolcuda olduğu gibi ‘satın alma opsiyonlu’ olarak transfer etmeyi planlıyor. Oyuncuların kulüplerinin önceliği oyuncuları satmak. Ancak, Beşiktaş’ın iyi bir teklifle gelmesi durumunda kiralayabileceklerini bildirdiler. Beşiktaş yönetimi, yeni sezon hazırlıklarının başlamış olması nedeniyle forvet transferini bu hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Aboubakar için Lorient ve Porto kulüplerinden haber bekleyen siyah beyazlılar, olumsuz yanıt gelmesi durumunda Borja ve Vargas’tan birini kiralayacak.