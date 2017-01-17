Forvet transferi resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Gençlerbirliği'nin Rumen forveti Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in iddiaları takımlarından Bursaspor, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Bogdan Stancu'yu renklerine bağladı.

Bursaspor konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Rumen forvet Bogdan Stancu’nun transfer görüşmeleri için İkinci Başkanımız Ali Ademoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Yüksel Çolak Ankara’da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya geldi.

Daha önce futbol ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sağlanan prensip anlaşmasının ardından futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulmuştur.

29 yaşındaki forvet oyuncusu, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda saat:17:45’da başlayacak olan Akhisar Belediyespor maçını da tribünden izleyecek ve yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.