Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Forma skandalı!

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Beşiktaş derbisinin ilk yarısında üç yıldızlı formayla mücadele etti.

Forma skandalı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık 4 yıldızı hatırlatan paylaşımlarda bulundu. Ancak Sarı-Kırmızılı kulüp sonradan 'skandal' şeklinde nitelendirilebilecek bir olaya imza attı. Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski'nin formasında dört değil, üç yıldız vardı!

Karşılaşmanın ilk yarısını 3 yıldızlı formayla oynayan Podolski'nin formasındaki bu hata devre arasında fark edildi. Yıldız oyuncu, ikinci yarıya dört yıldızlı formayla çıktı.

TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

Igor Tudor'un derbi 11'i belli oldu!

Igor Tudor'un derbi 11'i belli oldu!

Igor Tudor zafer planını belirledi

Igor Tudor zafer planını belirledi


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Forma skandalı!

Forma skandalı!

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Beşiktaş derbisinin ilk yarısında üç yıldızlı formayla mücadele etti.
TT Arenaya Kartal pençesi: 0-1

TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkardı.
Igor Tudorun derbi 11i belli oldu!

Igor Tudor'un derbi 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, hafta boyunca yaptığı yoğun derbi mesaisiyle Beşiktaş maçına çıkacak ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.
Igor Tudor zafer planını belirledi

Igor Tudor zafer planını belirledi

Hafta boyunca takıma kondisyon yüklemesi yapan ve çalışmaların büyük çoğunluğunu savunma hattına ayıran Hırvat teknik adam, derbiye hızlı başlamasını beklediği Kartal’ın rüzgârını ilk yarım saatte dindirip, ardından Poldi, Wesley ve Bruma üçlüsüyle işi bi
TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

Beşiktaş derbisine taraftarın ilgisi büyük... Şu ana kadar satılan bilet sayısının 22 bini geçtiği öğrenildi.
Derbiye sürpriz yorumcu!

Derbiye sürpriz yorumcu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiyi 4K teknolojisiyle yayınlayacak olan beINSPORTS, yorumcu olarak da efsane Fransız futbolcu Marcel Desailly’yi Türkiye’ye getiriyor.
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik 90 dakikayı ise Bülent Yıldırım yönetecek.
Galatasarayda sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
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Vincent Janssen Galatasarayı reddettiğini açıkladı!

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Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

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Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

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Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

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