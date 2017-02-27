Forma skandalı!

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Beşiktaş derbisinin ilk yarısında üç yıldızlı formayla mücadele etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık 4 yıldızı hatırlatan paylaşımlarda bulundu. Ancak Sarı-Kırmızılı kulüp sonradan 'skandal' şeklinde nitelendirilebilecek bir olaya imza attı. Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski'nin formasında dört değil, üç yıldız vardı!

Karşılaşmanın ilk yarısını 3 yıldızlı formayla oynayan Podolski'nin formasındaki bu hata devre arasında fark edildi. Yıldız oyuncu, ikinci yarıya dört yıldızlı formayla çıktı.